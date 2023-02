Stephen King, J.J. Abrams e Leonardo DiCaprio adatteranno il romanzo Billy Summers!

Un altro bestseller di Stephen King, intitolato Billy Summers, diventerà un film. Nella lavorazione sono coinvolti anche il produttore J.J. Abrams e la star premio Oscar Leonardo DiCaprio. Inizialmente previsto come miniserie da Bad Robot, il progetto è virato verso il grande schermo e la produzione di un lungometraggio.

Warner Bros. si è interessata a Billy Summers trasformando l'idea dell'adattamento televisivo in un film del quale si occuperanno anche la Bad Robot di Abrams e la Appian Way di DiCaprio, che potrebbe essere protagonista del nuovo film di Paul Thomas Anderson.

DiCaprio potrebbe recitare anche in Billy Summers, scritto da Ed Zwick e Marshall Herskovitz, con Abrams dietro la macchina da presa.



Billy Summers racconta la storia dell'omonimo sicario, il migliore su piazza, con una propria ferrea etica: accetta l'incarico soltanto se la vittima designata è una persona realmente spregevole. In seguito a diversi anni passati in servizio, Summers vorrebbe ritirarsi quando gli viene offerto un ultimo contratto con cifre da capogiro.



Nonostante sia conosciuto principalmente per i suoi racconti horror, Stephen King in questo libro si presta al thriller con ottimi risultati.

Billy Summers non è l'unico romanzo di King che arriverà al cinema prossimamente.



Non perdetevi il trailer di The Boogeyman, il nuovo adattamento per il grande schermo di Stephen King, con diversi attori noti nel cast come Chris Messina, David Dastmalchian, Vivien Lyra Blair e LisaGay Hamilton.