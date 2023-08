Stephen King è innamorato del nuovo, violentissimo film di vampiri appena uscito al cinema

Conquista il grande schermo e anche il cuore di uno degli scrittori più influenti di sempre il nuovo film del regista norvegese André Øvredal: The Last Voyage of the Demeter, che vede come protagonista Dracula durante il suo famoso viaggio dalla Romania verso Londra (fatto ispirato dal Dracula di Bram Stoker).

"Ero dubbioso riguardo a THE LAST VOYAGE OF THE DEMETER ma è stata una visione da far tremare la gola. Mi ha ricordato dei migliori film di Hammer degli anni '60 e '70", così scrive Stephen King su Twitter.

Sarà stato il nuovo look geniale di Dracula ad aver conquistato il re dell'horror? O la cinematografia, con le sue agghiaccianti riprese notturne?

Nei commenti sotto il tweet c'è chi prende la sua parola come verbo, chi invece è ancora dubbioso sul film. Ad ogni modo, The Last Voyage of the Demeter è uscito al cinema giusto qualche giorno fa, il 10 Agosto 2023 e noi non vediamo l'ora di sapere cosa ne pensate voi. Lasciateci un commento per renderci partecipi della vostra opinione e per condividere con noi le vostre sensazioni.

Nel frattempo però, per coloro che se lo fossero perso, vi rimandiamo al trailer ufficiale di The Last Voyage of the Demeter.