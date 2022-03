Stephen King impazzito per X, il nuovo slasher horror di Ti West per la A24

Il trailer di X, il nuovo film horror slasher diretto da Ti West per la A24, ha promesso un nuovo evento per gli appassionati del genere, evento che adesso è stato ufficialmente promosso anche da Stephen King.

Il film, una lettera d'amore tanto per la saga di Non aprite quella porta quanto per l'industria cinematografica per adulti, gioca con i tropi del genere slasher e ha ottenuto il plauso della critica, guadagnando un punteggio di approvazione del 96% su Rotten Tomatoes insieme all'immediato bollino di "Certified Fresh". Oltre a queste votazioni entusiastiche, come potete vedere nel post in calce all'articolo adesso sono arrivate anche le lodi di Stephen King, che ha scritto:

"X è un film horror estremamente buono. Spaventoso, intelligente, consapevole. Oh. E anche divertente." L'approvazione di King ha entusiasmato molti fan, e tra i commenti molti utenti hanno ammesso che correranno a vedere il film nelle sale americane proprio grazie al giudizio del celebrato autore.

X segna il ritorno film Ti West alla regia dopo otto anni, e si aggiunge alla sua filmografia a tinte horror segnata da opere come The House of the Devil, The Innkeepers e V/H/S. Il film è interpretato da Mia Goth, Jenna Ortega, Martin Henderson, Scott Mescudi (alias Kid Cudi) e Brittany Snow. Per l'Italia non c'è ancora una data d'uscita, quindi rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.