Stephen King, finite le riprese del film The Monkey: nel cast anche Elijah Wood

Un adattamento di “The Monkey” di Stephen King era stato annunciato, e adesso è stato confermato che si sono concluse le riprese della pellicola.

In The Monkey “Quando i fratelli gemelli Hal e Bill scoprono in soffitta la vecchia scimmia giocattolo del padre, una serie di morti raccapriccianti inizia a verificarsi intorno a loro. I fratelli decidono di buttare via la scimmia e di andare avanti con le loro vite, allontanandosi nel corso degli anni. Ma quando le morti misteriose ricominciano, i fratelli devono riunirsi per trovare un modo per distruggere definitivamente la scimmia prima che porti via le vite di tutti i loro cari.” The Monkey è un racconto horror apparso in Skeleton Crew, una raccolta del 1985 scritta da Stephen King.

Come già annunciato in precedenza, nel cast del film è presente Theo James nei panni di entrambi i fratelli protagonisti. Adesso scopriamo che saranno presenti nel cast anche: Elijah Wood, Tatiana Maslany, Christian Convery, Colin O’Brien, Rohan Campbell e Sarah Levy. La storia è stata adattata per lo schermo dallo specialista di genere Osgood Perkins che ne cura anche la regia. Produttore sarà James Wan accompagnato dal partner di Atomic Monster Michael Clear, da Jason Cloth, e Dave Caplan di C2 Motion Picture Group.

