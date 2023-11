Stephen King: già finite le riprese del nuovo film diretto da Mike Flanagan!

Dopo Il gioco di Gerald e Doctor Sleep, il regista Mike Flanagan è tornato nel mondo di Stephen King con il film La vita di Chuck, le cui riprese sono già state dichiarate ufficialmente concluse.

L'annuncio è arrivato direttamente dal regista de La caduta della casa degli Usher e Midnight Mass, che tramite un post sulla sua pagina ufficiale del social network X ha dichiarato: "Le riprese de La vita di Chuck sono ufficialmente concluse. Questo è stato un piccolo e tenace miracolo tenace fin dall'inizio e sarò per sempre debitore nei confronti di questo meraviglioso cast e questa meravigliosa troupe. Il mio nuovo film è profondamente speciale per me e sono entusiasta di mostrarlo al mondo intero. È passato molto tempo dall'ultima volta che ho realizzato un'opera per il circuito indipendente ed è stato bello tornare qui in Alabama, dove in passato abbiamo girato Oculus, Before I Wake, Hush e Il gioco di Gerald. Ora sono tornato a Los Angeles per lavorare al montaggio (non vedo l'ora) ma voglio iniziare fin da ora la lunga strada delle aspettative per stabilire subito che La vita di Chuck non sarà un film horror".

Il famoso regista di horror ha descritto La vita di Chuck come “il film che voglio lasciare per i miei figli”, e chi conosce la storia originale scritta da Stephen King sa che probabilmente dovrà aspettarsi un'opera più simile alle atmosfere e alle emozioni di Stand By Me, Le ali della libertà e Il miglio verde che agli orrori di Shining, It e Le notti di Salem. Il grande cast de La vita di Chuck, lo ricordiamo, include tra gli altri Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan, Jacob Tremblay, Tom Hiddleston, Mark Hamill e Kate Siegel.

Il film non ha ancora una data d'uscita, restate sintonizzati per tutte le prossime novità.