Stephen King, ecco tutti i film e le serie TV in arrivo: da Revival a The Stand

Tornato da poco nelle librerie con If It Bleeds, raccolta di racconti horror disponibile negli USA dallo scorso 28 aprile, Stephen Kin ha già in programma diversi progetti che lo terranno impegnato nel prossimo futuro soprattuto sul fronte cinema e serie TV. Scopriamo insieme quali.

LIBRI

Purtroppo, dopo l'uscita de L'Istituto e If It Bleeds, il Maestro dell'Horror non ha ancora annunciato alcun romanzo in arrivo nei prossimi anni, anche se potrebbe essere già segretamente al lavoro sulla sua nuova fatica.

FILM

Al contrario dei romanzi, sono diverse le pellicole tratte da King in cantiere: Antlers, basato sul libro Throttle scritto insieme al figlio Joe Hill, sarebbe dovuto uscire nelle sale questa primavera ma è stato rimandato a tempo indefinito a causa della pandemia. Diretto da Mike Barker, Talisman è invece ancora in attesa di una data di uscita.

Così come deve essere annunciato il periodo di arrivo di Revival, altro atteso progetto basato su un romanzo di King affidato alla sapiente regia di Mike Flanagan (Il gioco di Gerald, Doctor Sleep). Da Blumhouse e Universal arriverà anche il film di Firestarter, progetto in cantiere dal 2017 in attesa di essere fissato sul calendario delle uscite dello studio.

Infine, sempre sul fronte cinema, lo sceneggiatore Sean Carter sta scrivendo l'adattamento di Little Children, racconto breve pubblicato nel 1972 sulla rivista Cavalier e incentrato su una maestra delle elementari che scopre che tra i suoi studenti si nascondono delle strane creature.

SERIE TV

Per quanto riguarda gli adattamenti televisivi, in questi giorni sono emerse in rete le prime immagini di The Stand, attesa serie TV basata su L'ombra dello scorpione e in arrivo su CBS All Access a data da definirsi. Da segnalare anche Overlook (spin-off televisivo di Shining sviluppato da J.J. Abrams) e gli adattamenti di Lisey's Story, Joyland, Sleeping Beauties e Gli occhi del drago.

Quale di questi titoli attendete di più? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.