Stephen King, il nuovo film di Salem's Lot sarà molto fedele al romanzo originale

Anche se al momento il nuovo adattamento cinematografico di Salem s Lot non ha una data di uscita per Warner Bros Discovery, l'attore Lewis Pullman ha anticipato qualche dettaglio in merito al film diretto da Gary Daumberman tratto dal romanzo di Stephen King.

Secondo la star di Top Gun: Maverick, l'approccio del regista al famoso romanzo kinghiano è poco interessato ai jump-scare e molto più attratto da immagini di lunga durata che possano perseguitare la memoria degli spettatori per molto tempo dopo i titoli di coda:

"È una cosa spaventosa fare questi remake, amico. Un po' com'è stato per Top Gun: Maverick, c'è una tale pressione intorno al progetto, è difficile ricreare la formula per avere successo", ha dichiarato l'attore in un'intervista con ComicBook. "Ma Gary Dauberman, il regista, è davvero entusiasta e vuole rendere giustizia al libro originale. Il precedente adattamento di questa storia era diviso in due parti, perché stiamo parlando di un libro molto lungo, e al suo interno ci sono così tante scene irrinunciabili e così tanti personaggi. E' un film molto fedele al libro, al punto che mantiene anche molti dei dialoghi originali. Gary è un grande fan di Stephen King, quindi si è impegnato al massimo".

Salem's Lot non ha ancora una data d'uscita, anche se in precedenza era atteso per il 2023. Per altri contenuti, vi ricordiamo che molto presto arriverà anche l'adattamento cinematografico di Fairy Tale, l'ultimo romanzo di Stephen King pubblicato lo scorso ottobre.