Stephen King: tutti i film con protagonista Thomas Jane

Il cinema è fatto anche di coppie vincenti, sia davanti che dietro la macchina da presa: la storia della settima arte è costellata di casi di attori particolarmente adatti ad interpretare le idee di questo o quel regista... Ma in alcuni casi la cosa va addirittura oltre, riguardando l'autore della storia: qualcuno ha detto Stephen King e Tom Jane?

L'attore statunitense è diventato un habitué delle storie scritte dallo scrittore del Maine: sul grande schermo, infatti, la coppia si è formata per ben 3 volte (va detto, con risultati altalenanti) nel giro, tra l'altro, di tempi anche relativamente brevi.

La prima volta risale al 2003 con L'Acchiappasogni, il film che ci narra la storia di quattro amici improvvisamente dotati di poteri soprannaturali e invischiati in una pericolosa questione riguardante alieni ed esercito americano; quattro anni dopo, nel 2007, è invece la volta di The Mist, per la firma di un altro affezionato come Frank Darabont, già regista di successi targati King come Le Ali della Libertà e Il Miglio Verde.

Più recente è invece l'ultima collaborazione tra i due: l'anno è il 2017 e il film è 1922, accolto dalla critica in maniera decisamente meno entusiasta dei due precedenti lavori. Quale di questi film avete maggiormente apprezzato? Diteci la vostra nei commenti! Recentemente, intanto, è stata svelata la trama del nuovo romanzo di Stephen King.