Stephen King fan di Jake Gyllenhaal: in quale ruolo lo scrittore vorrebbe vedere l'attore?

Sono tantissimi i prodotti live-action tratti dalle opere di Stephen King, ma per uno dei suoi ultimi titoli, il Maestro dell'Horror ha già in mente l'interprete perfetto: Jake Gyllenhaal.

Da The Shining a The Stand, da Pet Sematary a The Outsider, sono davvero tanti i film e le serie tv tratte dai romanzi e dai racconti del Maestro dell'Horror (sul nostro sito potete trovare classifiche dedicate alle migliori e peggiori miniserie ispirate all'opera di Stephen King, come anche le migliori serie TV tratte dai libri di Stephen King), ma lo scrittore ha recentemente rivelato di non essere coinvolto (per sua scelta) nelle scelte di casting dei vari progetti.

"Nella maggior parte dei casi, è come mandare un figlio al college. Speri che non finisca nei guai e faccia un buon lavoro" ha spiegato "Ma ho il diritto di approvare o meno il cast, i registi, gli sceneggiatori e cose del genere. Tuttavia, ne faccio molto raramente uso. Non riesco a ricordare se sia mai successo".

"Il fatto è che non vuoi essere parte del problema" continua King "Realizzare una serie tv o un film è un lavoro enorme, quindi vuoi o essere parte della soluzione, o starne completamente alla larga e lasciar fare a chi di dovere il proprio lavoro".

Eppure, quando gli viene chiesto se c'è un attore che secondo lui sarebbe perfetto per interpretare il protagonista del suo ultimo romanzo, Billy Summers, un cecchino provetto e veterano della guerra in Iraq, King ha la risposta pronta.

"Beh, considerata la sua età, che è sui quarantacinque anni, ci sono diversi attori che potrebbero interpretare alla grande quella parte. Ma credo che forse l'attore più sottovalutato del momento sia Jake Gyllenhaal, e lui sarebbe fantastico come Billy" rivela poi, e conclude "Ma stiamo parlando in termini ipotetici, ci sono un sacco di attori che potrebbero andare".

E chissà se nei prossimi mesi assisteremo all'annuncio di un live-action del romanzo...