Stephen King, Fairy Tale diventerà un film: sarà diretto da un grande regista!

Il nuovo romanzo di Stephen King Fairy Tale, uscito appena qualche giorno fa in tutto il mondo, è già maturo per diventare un film: e in queste ore è stato anche svelata l'identità del regista che guiderà il progetto.

Si tratta di Paul Greengrass, acclamato regista di Jason Bourne e Captain Phillips, che ha opzionato i diritti di Fairy Tale: al momento il film non è ancora associato ad uno studio, ma l'autore sta già sviluppando il lungometraggio che scriverà, dirigerà e produrrà, con Greg Goodman associato come co-produttore. Fairy Tale è un romanzo dark fantasy del maestro dell'horror e racconta la storia di un ragazzo di 17 anni che eredita l'accesso ad un mondo magico in cui però il male ha trionfato sul bene: la posta in gioco non potrebbe essere più alta – per quel mondo e per il nostro – mentre il protagonista viaggia alla scoperta del nuovo mondo per salvare il suo vecchio cane e ringiovanirlo con la magia.

Sia King che Greengrass hanno anche confermato la notizia dell'adattamento del lungometraggio: "Inutile dire che sono un grande fan di Paul Greengrass e penso che sia una scelta meravigliosa per questo film", ha detto King. “‘Fairy Tale’ è un’opera geniale. Una storia d'avventura classica e anche un'inquietante allegoria contemporanea", ha aggiunto Greengrass. Il regista viene da News of the World, western del 2020 con Tom Hanks che è stato nominato per quattro Oscar, e prossimamente dirigerà Benedict Cumberbatch in un film intitolato The Hood.

Per quanto riguarda gli interminabili adattamenti cinematografici di Stephen King, proprio ieri Netflix ha pubblicato il primo trailer di Mr Harrigan s Phone, mentre i fan sono in attesa di scoprire la data d'uscita del remake di Salem's Lot, recentemente rimosso dal calendario Warner Bros.

