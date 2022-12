Stephen King, il consiglio esilarante per i suoi nuovi lettori:'Iniziate con Carrie!'

Oltre 60 romanzi e ben 200 racconti pubblicati. Il mondo letterario di Stephen King è talmente immenso che per chiunque sia alle prime armi con i suoi scritti potrebbe essere scoraggiante. Tuttavia, lo scrittore si è rivolto proprio a coloro che vogliono addentrarsi per la prima volta nelle sue opere, rispondendo ad un tweet virale.

L'utente chiedeva sui social consigli per chi volesse iniziare a leggere i libri di Stephen King ed è stato proprio lo scrittore a rispondere al quesito:"Dovresti iniziare con CARRIE e leggere TUTTO! Hahahahaha!" ha risposto in maniera esilarante King, che qualche settimana fa ha pubblicamente espresso un consiglio su Barbarian, uno dei nuovi horror distribuiti nel 2022, particolarmente apprezzato dallo scrittore.



Ovviamente la risposta di King ha generato diverse reazioni e consigli dei fan:"Verissimo ma più seriamente Skeleton Crew" ha risposto un utente "I racconti sono sempre un buon modo per entrare in contatto con un autore fantastico".



Un altro follower ha risposto:"Non iniziare con Shining... Non riuscivo a dormire finché non l'ho finito. Ho letto il mio primo libro di Stephen King durante la lezione di letteratura gotica al college...". Molti utenti hanno notato che il riferimento del romanziere a Carrie è legato al fatto che si tratta del primo romanzo pubblicato nella sua carriera.

Meno fortuna hanno avuto sinora gli adattamenti di King al cinema e in tv, salvo rare eccezioni. Nel frattempo lo scorso giugno Stephen King ha detto addio a IT, affermando che non tornerà più nel mondo di Pennywise, a cui il cinema ha regalato due film diretti da Andy Muschietti.