Stephen King su Elon Musk: 'Visionario per Tesla, ma Twitter non è una macchina: pessimo!'

Stephen King è solo una delle tante voci piuttosto adirate che si sono fatte sentire nelle ultime settimane per contestare le scelte di Elon Musk su Twitter. Prima erano le spunte blu, ma ora lo asfalta in toto: "Visionario con Tesla? Non l'ha neanche fondata lui e Twitter è un altra cosa". Al "pessimo", Elon Musk gli ha risposto.

Tempesta di critiche, accuse e attacchi nei confronti di Elon Musk all’indomani del suo acquisto di Twitter concluso dopo mesi estenuanti di trattative. Moltissime le critiche arrivate per i massicci licenziamenti in Twitter, ma se c’è una cosa che ha davvero infastidito molti personaggi noti del mondo dello spettacolo e non solo, è stata la questione delle spunte blu a pagamento su Twitter. Stephen King era uno di quelli che si erano scagliati contro il tycoon, ottenendo anche risposta. Ora sembra di assistere a un déjà vu.

King è infatti passato per un tweet scrivendo: “Penso che Elon Musk sia un visionario. Quasi da solo, ha cambiato il modo in cui gli americani pensano le automobili. Ho una Tesla e la adoro. Detto questo, è stata una pessima aggiunta per Twitter. Sembra che se lo stia inventando sul momento, via via che procede”. A quel punto, Musk in persona gli ha risposto: "I suggerimenti sono i benvenuti, Signor King” – dove al posto di King ha usato una emoji con la corona.

In una seconda risposta, Musk ha aggiunto: "L'obiettivo è una piazza cittadina digitale affidabile, in cui è tollerata un'ampia gamma di visualizzazioni, a condizione che le persone non infrangano la legge o non inviino spam. Ad esempio, qualsiasi incitamento alla violenza comporterà la sospensione dell'account". Lo scrittore non ha direttamente risposto al magnate, ma ha pubblicato un altro paio di tweet al vetriolo che ovviamente erano direttamente riferibili a lui:

“Sappiate che non ho mai detto che Musk HA CREATO Tesla. Non l'ha fatto. L'ha appena reso un successo, anche se sul lungo periodo le probabilità erano contro di lui. Se volete davvero capire quanto sia stato fantastico, guardate alla DeLorian". In un secondo tweet però ha aggiunto: “Ma... Twitter non è una macchina. E Twitter non è un razzo” – riferendosi ovviamente a SpaceX.

Il precedente scambio di tweet sulla questione spunte blu aveva visto King scrivere: “20 al mese per mantenere il mio segno di spunta blu? Fancu*o, dovrebbero pagarmi loro. Se viene istituito, me ne vado come Enron”. In quel caso, Musk gli aveva risposto: “Dobbiamo pagare le bollette in qualche modo! Twitter non può fare affidamento interamente sugli inserzionisti. Che ne dici di 8 dollari?”.

Voi che ne pensate di tutta la situazione Musk? Ditecelo nei commenti!