Stephen King, da domani arriva su Amazon la Film Collection del Re dell'Horror: i dettagli

Midnight Classics, l'etichetta horror di proprietà di Koch Media che racchiude una collezione unica e irripetibile di cult movies che hanno fatto grande la storia del cinema dell’orrore, ha annunciato l'arrivo di un cofanetto da collezione dedicato a Stephen King.

L'uscita è prevista domani 10 dicembre 2020, quando sarà finalmente disponibile uno dei cofanetti più attesi dai fan del Re dell'Orrore: la Stephen King Film Collection, il regalo di Natale perfetto per gli appassionati dell’horror, arriva in Limited Edition in DVD e Blu-ray da questo giovedì, con l’edizione Blu-Ray disponibile solo su Amazon.

Entrambe le versioni saranno a tiratura limitata e numerata (solo 1.000 copie per edizione) e includeranno numerosi extra, oltre a tre card da collezione e un booklet di 24 pagine con diversi approfondimenti. Il cofanetto contiene al suo interno tre film cult tratti dai romanzi del maestro dell’orrore Stephen King: si tratta di Brivido (1986), Unico Indizio la Luna Piena (1985), L’Occhio del Gatto (1985).

Brivido (Maximum overdrive) è l'unico film diretto da Stephen King, ricavato dal proprio racconto Tracks, incluso nella prima raccolta di storie brevi dello scrittore, Night Shift. La colonna sonora del film è interamente composta dagli AC/DC, uno dei gruppi preferiti dallo scrittore statunitense, e il cast è composto da Emilio Estevez, Pat Hingle e Laura Harrington. Unico indizio la luna piena (Silver bullet) è l'unico lungometraggio diretto da Daniel Attias, che dopo questo esordio si sarebbe dedicato esclusivamente alla regia di serie televisive, mentre L’Occhio del Gatto (Cat’s Eye) è costituito da due episodi ricavati da altrettanti racconti di Stephen King, contenuti nella raccolta A volte ritornano:si tratta di Quitters, Inc e The Ledge (“Il cornicione”), con l’aggiunta di un terzo segmento che venne scritto appositamente dal “Re”, The General, la cui funzione doveva essere quella di prologo, cornice e compimento finale della storia. Il film presenta diversi riferimenti ad altre opere cinematografiche tratte dai romanzi di King, tra cui La zona morta, Christine, la macchina infernale e Pet sematary, e vanta un cast composto da Drew Barrymore, James Woods e Alan King.

