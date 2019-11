Stephen King: 'Doctor Sleep ha sistemato tutto quello che ho odiato in Shining'

Che Stephen King non sia mai stato un estimatore dello Shining di Stanley Kubrick era cosa nota da tempo, ma è lo stesso scrittore a ribadirlo nel corso di un'intervista dove ammette di aver apprezzato le "correzioni" apportate da Doctor Sleep.

Nel corso di un'intervista concessa a Entertainment Weekly, King ha dichiarato cosa gli è maggiormente piaciuto dell'adattamento di Mike Flanagan del suo romanzo e dei riferimenti al suo Shining: "Ho letto lo script di questo film molto attentamente. Ovviamente volevo fare un buon lavoro con il sequel perché la gente conosceva il libro Shining e ho pensato che non avrei voluto rovinare anche questo. Di Mike Flanagan mi erano piaciuti tutti i film e mi è piaciuto lavorare con lui ne Il gioco di Gerald. Quindi ho letto lo script molto molto attentamente e mi sono detto: 'Tutto quello che mi aveva disgustato della versione di Kubrick di Shining per me è stato corretto'".

Ciò che a King non piacque del film di Kubrick erano principalmente la descrizione della discesa nella follia di Jack Torrance, un po' troppo rapida per i suoi gusti, e il fatto che l'Overlook Hotel alla fine del film rimanesse intatto, mentre nel romanzo viene distrutto da un'esplosione, con Flanagan che in Doctor Sleep ha lavorato egregiamente per arginare questi cambiamenti e incongruenze. "Non voglio fare una polemica su quanto grande sia il film Shining fatto da Kubrick o sui miei sentimenti al riguardo. Tutto quello che dirò è che Mike ha preso il mio materiale, ha creato una storia stupenda, alla gente il film è piaciuto molto e anche a me è piaciuto. Perché è riuscito a prendere il mio romanzo di Doctor Sleep, il sequel, e in qualche modo a saldarlo senza soluzione di continuità alla versione di Kubrick di The Shining, il film. Quindi sì, mi è piaciuto molto".

Tornando proprio allo Shining di Kubrick, Ewan McGregor ha rivelato di essersi ispirato a Jack Nicholson per forgiare la sua performance nel film. Doctor Sleep è nelle sale italiane dallo scorso 31 ottobre. Il regista Mike Flanagan, intanto, ha spiegato di aver voluto far sì che Stephen King apprezzasse lo Shining di Kubrick prima di cominciare a girare Doctor Sleep, in modo da poterne replicare l'estetica senza incorrere nella furia dello scrittore. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Doctor Sleep, visto in anteprima al Lucca Comics 2019.