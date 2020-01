Stephen King si difende dalle accuse di sessismo e razzismo dopo la sua frase sugli Oscar

Stephen King ha commesso un grosso errore recentemente, vale a dire quello di toccare un tema sempre più scottante come quello della diversità di genere e di etnia (con in più il malus di averlo fatto in relazione agli Oscar) senza pensare al polverone che si sarebbe potuto sollevare in seguito ad una cattiva interpretazione delle sue parole.

"Come scrittore, mi è permesso fare nomi soltanto per tre categorie: Miglior film, Miglior sceneggiatura non originale e Miglior sceneggiatura originale. Per me il problema della diversità non sussiste. Detto ciò non considererei mai la diversità un fattore significativo, in fatto di arte. Conta solo la qualità" aveva spiegato lo scrittore del Maine lo qualche settimana fa.

I risultati della sua leggerezza gli si sono presentati immediatamente davanti: King è infatti subito stato preso di mira da una folla inferocita che l'ha accusato di sessismo, razzismo e chi più ne ha più ne metta. Una reazione che ha colto di sorpresa l'autore di IT e Il Miglio Verde, che si è quindi sentito in dovere di spiegare meglio le sue parole.

"Sono inciampato in una di quelle frasi fraintendibili recentemente, dicendo su Twitter qualcosa che pensavo erroneamente non essere nulla di controverso. [...] L'argomento erano gli Academy Award. Ho detto, sostanzialmente, che chi giudica le eccellenze creative dovrebbe essere cieco davanti alla razza, al genere o all'orientamento sessuale. Non ho detto che film, libri, spettacoli teatrali e musica incentrati sulla diversità o sulla diseguaglianza non possano essere lavori geniali. Possono esserlo, anzi, spesso lo sono" ha precisato King.

C'è, probabilmente, molto poco da fraintendere nelle parole dello scrittore: l'arte è arte, e la sua qualità viene prima di ogni altra questione. Speriamo, dunque, che il povero Stephen venga finalmente lasciato in pace in vista di questi prossimi Oscar!