Stephen King descriva in una sola parola IT: Capitolo Due

Manca poco più di un mese all'uscita nelle sale di IT: Capitolo Due, secondo e ultimo capitolo della storia dello scontro tra il club dei Perdenti ormai diventati adulti e il mostro che da generazioni terrorizza gli abitanti di Derry.

Questo secondo capitolo, come chi ha letto il libro sa, dovrebbe essere ancor più angosciante e cruento del primo: i nostri eroi sono persone adulte ormai e ritrovare l'ingenuità e l'innocenza necessarie a distruggere IT non sarà facile, ventisette anni pesano non poco sulle spalle. Lo scontro con sé stessi, con i propri ricordi e con un mondo che non smette mai di far paura sono le tematiche principali trattate da King nel suo romanzo, e vedremo quindi quanto sarà stato Muschietti a rendere il tutto dopo l'ottimo primo capitolo.

Un parere è intanto arrivato dallo stesso Stephen King, che ha ovviamente già visionato il lavoro finito: tramite il proprio account Twitter lo scrittore del Maine si è lasciato andare ad un commento entusiasta, definendo "epico" lo scontro finale tra i ragazzi e la creatura. Ci sarà da fidarsi?

Certo è che a Muschietti lo spazio necessario a fare le cose per bene non è mancato: il secondo capitolo di IT sfiorerà le tre ore di durata! Il film ha inoltre ottenuto il visto di censura Rated R, il che lascia sicuramente ben sperare sulla resa delle scene più terrificanti.