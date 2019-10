Stephen King è convinto che i fan di Shining e Le ali della libertà ameranno Doctor Sleep

Manca poco all'arrivo nelle sale di Doctor Sleep, attesissimo sequel del film di Stanley Kubrick, Shining, e diretto da Mike Flanagan. Parole di elogio sono arrivate da Stephen King. Il celebre scrittore ha ricordato quanto sia entusiasta del film con Ewan McGregor e ha spiegato che sarà apprezzato dai fan di Shining e Le ali della libertà.

Su Twitter, King ha dichiarato che il film è 'coinvolgente', elogiando l'operato del regista:"Doctor Sleep: Mike Flanagan è un regista di talento ma è anche un narratore eccellente. Il film è una buona cosa. Piacerà se vi è piaciuto Shining ma anche se vi è piaciuto Le ali della libertà; è coinvolgente".

Da tempo ormai Stephen King spende diversi elogi per Doctor Sleep, in seguito anche a IT - Capitolo Due.

"Questo film lascerà a bocca aperta. Soprattutto se ne è rimasto uno dopo IT - Capitolo Due" ha proseguito King.



Doctor Sleep è una sorta di adattamento del lavoro letterario di Stephen King come sequel di Shining, che presentava diverse differenze tra romanzo e film. Ricordiamo che all'epoca King non apprezzò l'adattamento cinematografico di Stanley Kubrick; Mike Flanagan ha avuto l'occasione unica di onorare il film di Kubrick lavorando alla visione originale di King.

"Quando si è trattato di provare a realizzare l'adattamento sono partito prima dal libro e la grande conversazione riguardava la possibilità di poter ancora fare un adattamento fedele del romanzo come l'ha creato Stephen King, abitando nell'universo che Kubrick aveva creato" ha spiegato Flanagan "E quella era una conversazione che dovevamo avere con Stephen King, per dare il via a tutto. Se quella conversazione non fosse andata per il verso giusto non avremmo fatto il film. Come sanno molti di voi le opinioni di King sull'adattamento di Kubrick sono note e complesse. Così complesse che se avete letto Doctor Sleep avete compreso che King ha intenzionalmente ignorato tutto ciò che Kubrick aveva cambiato riguardo al suo romanzo, dicendo 'No, questo esiste completamente al di fuori dell'universo di Kubrick".

Doctor Sleep sarà proiettato in anteprima a Lucca mentre recentemente è stata diffusa un'immagine di Ewan McGregor nei panni di Danny Torrance all'Overlook Hotel.