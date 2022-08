Stephen King: come farsi pagare 1300 dollari per guardare 13 film tratti dai suoi libri

Per il terzo anno consecutivo, Dish Network è alla ricerca di volontari per un nuovo sondaggio barra studio scientifico, dedicato questa volta agli adattamenti cinematografici di Stephen King, il Re del Terrore.

E, a differenza della maggior parte degli annunci di lavoro in questi giorni, la paga è considerevole e fissata a 1300 dollari. L'annuncio recita:

"Sei un cinefilo? Un fifone? Un drogato d'adrenalina? Sei tutte e tre le cose insieme? Questo lavoro non è per i deboli di cuore, ma potrebbe essere adatto a te. Il candidato ideale deve essere sufficientemente capace a tenere traccia della propria esperienza con numerosi dettagli, e dovrà condividere le proprie paure sui social media e sui vlog ogni volta che saltano fuori. Vogliamo anche sapere tutto sulla tua esperienza. Potrai monitorare la tua frequenza cardiaca, dovrai farci sapere quali sono le tue sensazioni prima che il film inizi e come sono cambiate durante e dopo la visione. E dovrai anche registrare il tuo sonno, qualora riuscissi a dormire... "

Chiunque otterrà il lavoro sarà messo di fronte ad alcuni dei più noti film di Stephen King, come Carrie, Christine, Creepshow, Cujo, Doctor Sleep di Mike Flanagan, Firestarter, It (entrambe le parti), Misery, The Mist, Pet Sematary, Salem's Lot e ovviamente The Shining di Stanley Kubrick. La domanda va inviata entro il 16 settembre.

Per altre letture vi segnaliamo la cancellazione dell uscita di Salem s Lot, il remake prodotto dalla Warner Bros. previsto per il 2023.