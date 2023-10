Stephen King, che coincidenza: i nuovi consigli horror sono tutti tratti da Stephen King

Stephen Kingsi sta dimostrando, nel corso degli anni, una presenza fissa e divertente dei social network, lanciandosi in dibattiti politici e sociali e consigliando spesso alcune opere letterarie e cinematografiche. Gli ultimi due horror consigliati, in ordine di tempo, sono due adattamenti dai suoi romanzi presenti su una piattaforma americana.

Dopo aver riportato quali sono i prossimi film tratti da Stephen King che saranno prodotti, torniamo a parlare dello scrittore di Portland per condividere e commentare i due consigli cinematografici che il Re dell’horror ha voluto lasciare ai suoi follower sul social di Elon Musk.

Nello specifico i due prodotti citati sono The Boogeyman e la miniserie Rose Red, entrambi presenti su Hulu.

Entrambi i film chiamati in causa da King c’entrano con le case infestate e con le cose che accadono nella notte, per quanto le due opere siano estremamente diverse.

C’è da dire che l’autore si è dimostrato più volte critico nei confronti di trasposizioni dai suoi lavori e, in questo senso, possiamo dirci abbastanza certi della sua sincerità nel definirli valevoli di una visione.

Mentre il nuovo film tratto da King e che funge da prequel di Pet Sematary, infatti, non sta ricevendo un’accoglienza positiva, tanto The Boogeyman quanto Rose Red possono contare su un rating più che sufficiente sull’aggregatore Rotten Tomatoes.

Halloween si avvicina, e, in attesa di nuovi consigli da parte del prolifico scrittore, vi lasciamo all’horror preferito da Stephen King per la notte dei travestimenti e dei mostri.