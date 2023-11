Stephen King chiude il cerchio: La Lunga Marcia sarà diretto dal regista di Hunger Games

Hunger Games: Ballata dell'usignolo e del serpente ha fatto la fortuna di Lionsgate, e a quanto pare la casa di produzione continuerà a scommettere sul regista Francis Lawrence anche per quanto riguarda il mondo di Stephen King.

In queste ore infatti Lionsgate ha annunciato di aver acquistato i diritti del film La lunga marcia, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo distopico di Stephen King pubblicato originariamente nel 1979 e che fino a poco tempo fa era stato in sviluppo in casa New Line Cinema per la regia di André Ovredal. Ora il film cambierà casacca e anche regista, con Francis Lawrence di Hunger Games scelto per dirigere il progetto.

Questa mossa non solo riporta Francis Lawrence in affari con la Lionsgate, per cui ha recentemente diretto Hunger Games: Ballata dell'usignolo e del serpente, attualmente il film più popolare nelle sale cinematografiche e che ha da poco varcato la soglia dei 200 milioni di dollari di incasso a livello globale, ma segnerà anche una sorta di chiusura del cerchio tra La lunga marcia, Stephen King e Hunger Games: la storia concepita dal maestro dell'orrore, che racconta di un futuro distopico nel quale il governo in carica indice un concorso annuale in cui 100 ragazzi adolescenti devono gareggiare in una 'lunga marcia' al termine della quale ne rimarrà in vita solo uno, è stata un'ovvia influenza per la saga letteraria di Hunger Games creata da Suzanne Collins. La scelta di Francis Lawrence sembra in tal senso particolarmente azzeccata, dato che il regista ha diretto tre dei quattro film della serie di Hunger Games.

Nel corso degli anni, registi come George A. Romero e Frank Darabont hanno tentato di realizzare un adattamento cinematografico, ma senza successo. Finalmente, però, il progetto è ai nastri di partenza.