Stephen King, brutte notizie per i fan: Warner Bros fa sparire Salem's Lot dal calendario!

Ancora brutte notizie per i fan di Stephen King: oltre un mese dopo l'annuncio del rinvio del nuovo Salem s Lot al 2023, il futuro del prossimo adattamento del Re del Terrore si fa addirittura più complicato, dato che Warner Bros. ha appena rimosso il film dal suo calendario uscite.

Il film, basato sul leggendario secondo romanzo di Stephen King, uscito originariamente nel 1975, era previsto per il 21 aprile 2023, ma in queste ore è stato completamente ritirato dal calendario delle uscite di Warner Bros Discovery: non è chiaro al momento quando sarà annunciata una nuova data, ma questa è la seconda volta che Salem's Lot viene rinviato nel giro di qualche settimana e il nervosismo da parte dei fan è altamente comprensibile, considerato che nei prossimi giorni Warner Bros terrà delle proiezioni funerali per dire addio a Batgirl.

Secondo quanto riportato Salem's Lot sarebbe ancora in fase di post-produzione - proprio come il cinecomix DC Films - e alcune fonti hanno confermato che lo studio è ancora intenzionato a pubblicare il film: resta da vedere quando, al momento, quindi rimanete sintonizzati.

La notizia della rimozione di Salem's Lot dal calendario uscite della Warner Bros arriva insieme agli annunci del rinvio di Aquaman & The Lost Kingdom e del posticipo di Shazam Fury of the Gods, oltre alla conferma della nuova data di uscita di The Nun 2 e allo spostamento di Evil Dead Rise da HBO Max alle sale cinematografiche.

Col nuovo film della saga di Sam Raimi previsto per aprile 2023 e il prossimo capitolo del The Conjuring Universe fissato all'autunno 2023, che spazio potrebbe ritagliarsi Salem's Lot? Staremo a vedere.