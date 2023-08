Stephen King, un attesissimo nuovo film si blocca: il regista ha lasciato

Gli adattamenti dei romanzi di Stephen Kingnon sono mai stati facili da realizzare, come dimostrato dai tanti lavori poco efficaci e dai tanti progetti rimasti incompiuti nel corso degli anni. L’ultimo esempio potrebbe essere rappresentato dal film su La Lunga Marcia, annunciato qualche anno fa da Andrè Øvredal, rimasto orfano del regista.

Mentre è arrivato sugli schermi il documentario sui lavori tratti da King (di cui vi abbiamo mostrato il trailer), dobbiamo riportare la notizia dell’ennesimo film tratto dalle opere del Re dell’horror che potrebbe avere una gestazione più complicata del previsto.

In un’intervista a proposito del suo ultimo film, The Last Voyage of The Demeter, André Øvredal ha infatti spiegato come, a malincuore, non faccia più parte del progetto: “Amo quel libro. E amo quel progetto, ma non ne sono più parte. E la cosa mi rende triste, ma penso che in qualche modo sono stato fortunato a poter lavorare a The Voyager of The Demeter invece che su La Lunga Marcia”.

Naturalmente non è detto che i lavori sul film non siano ancora in corso e che non potremo vedere la trasposizione sul grande schermo nel prossimo futuro. La Lunga Marcia sarebbe il terzo film tratto dai romanzi che King ha scritto con lo pseudonimo di Richard Bachman, dopo L’Implacabile e L’Occhio del Male.

Per il momento i Fedeli Lettori di King non possono che sperare che La Lunga Marcia riesca a ricevere l’adattamento che merita, nel frattempo vi lasciamo a una classifica delle migliori serie tv tratte da opere di Stephen King.