Stephen King, in arrivo tre nuovi film da Ben Stiller, Darren Aronofsky e Ryan Murphy

La nuova antologia di Stephen King, If It Bleeds, è disponibile nelle librerie da poco più di due mesi ma ha già dato vita a tre diversi adattamenti cinematografici legati ad altrettanti filmmaker.

Secondo quanto riportato da Deadline, Netflix, Blumhouse e Ryan Murphy hanno unito le forze per acquisire i diritti del primo racconto, "Mr. Harrigan's Phone", che diventerà un film scritto e diretto da John Lee Hancock (The Founder, Highwaymen - L'ultima imboscata).

Ben Stiller ha invece scelto "Rat" con l'obiettivo di produrre, dirigere e interpretarne l'adattamento.

Infine, la casa di produzione Protozoa di Darren Aronofsky ha ottenuto "The Life of Chuck", con il regista di Mother! che al momento ha in programma di sviluppare il progetto in veste di produttore.

Avrebbe certamente attirato l'attenzione di qualche acquirente anche il quarto racconto, "Let It Bleed", ma si tratta di una storia incentrata sulla detective già interpretata da Cynthia Erivo nella miniserie HBO The Outsider. Come anticipa Deadline, la cosapiù probabile che è che la trama di Let It Bleed verrà affrontata proprio in un eventuale nuova stagione dello show.

