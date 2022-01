Stephen King, in arrivo il nuovo romanzo Fairy Tale: Scoprite la sorprendente trama!

Dopo il romanzo Heat 2 di Michael Mann in arrivo ad agosto, torniamo a parlare di libri con un nome che è una garanzia: in queste ore infatti la casa editrice Simon & Schuster ha annunciato Fairy Tale, il nuovo lavoro di Stephen King in uscita quest'anno.

Stando alla trama ufficiale pubblicata sul sito del noto editore, Fairy Tale vedrà Stephen King tornare nel mondo degli adolescenti con la storia di Charlie Reade, un liceale di 17 anni, bravo nel baseball e nel football: è un ragazzo come tanti, ma nasconde un passato tragico dato che sua madre è stata uccisa in un incidente stradale quando aveva solo dieci anni. Questo lutto ha spinto suo padre a bere e ha costretto Charlie a crescere in fretta.

L'incontro con il signor Howard Bowditch cambierà la vita di Charlie, dato che alla morte del signor Bowditch, il protagonista scoprirà cosa nasconde il capanno del suo cortile: un portale per un altro mondo, in cui gli abitanti sono in pericolo e i cui leader minacciano di distruggere ogni cosa. In questo mondo, c'è un terribile gioco in cui uomini e donne sono costretti a combattere fino alla morte per il divertimento del leader, il "Fair One".

Fairy Tale è il 64esimo romanzo di Stephen King e uscirà gli scaffali statunitensi a partire dal 6 settembre prossimo. In Italia sarà pubblicato da Sperling & Kupfer, presumibilmente in contemporanea con l'edizione americana: come al solito, vi terremo informati. In basso, nel frattempo, potete ammirare la cover ufficiale, dominata dai toni di blu.

Per altri approfondimenti, scoprite qual è la serie tv preferita di Stephen King in questo momento.