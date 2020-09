Stephen King, in arrivo un nuovo libro: approfondirà la scienza dietro i suoi racconti

Per decenni Stephen King ha terrorizzato i propri fan con avventure e racconti macabri e ultraterreni, che spesso trovano il successo grazie alle storie che mantengono una forte aderenza con la realtà e che lo scrittore altera solo leggermente per rendere maggiormente credibile quella sensazione di terrore causata da un elemento soprannaturale.

Ora il nuovo libro dal titolo The Science of Stephen King cerca di scoprire la vera scienza dietro alcune delle storie più famose del celebre scrittore. Il sottotitolo del libro promette di fornire 'la verità dietro Pennywise, Jack Torrance, Carrie, Cujo e altri personaggi iconici del Maestro dell'Orrore' che certamente entusiasmerà i fan di lunga data dell'autore.



The Science of Stephen King arriverà sugli scaffali dal prossimo 6 ottobre. Ecco la descrizione ufficiale del libro:"Le magnati dei Gothic Media Meg Hafdahl e Kelly Florence, autrici di The Science of Monsters e The Science of Women in Horror, e co-conduttrici del podcast Horror Rewind chiamato 'il miglior podcast di film horror là fuori' di Film Daddy, presentano una guida alle storie e ai personaggi di Stephen King che tutti conosciamo e amiamo. Attraverso interviste, analisi letterarie e cinematografiche e scoperte agghiaccianti, The Science of Stephen King approfondisce l'universo straordinariamente horror di Stephen King per scoprire la scienza dietro i leggendari romanzi che sono diventati parte integrante della moderna cultura pop".

Su Everyeye trovate i dettagli sul nuovo libro di Stephen King. Ad aprile King ammise di aver cambiato alcuni dettagli a causa del Coronavirus che ha colpito il mondo nel 2020.