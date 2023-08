Stephen King, in arrivo 2 libri a settembre e nel 2024: i fan sperano nel sequel di Cujo

A 75 anni, Stephen King non mostra cenni di rallentamento: il prolifico autore, infatti, nei prossimi mesi pubblicherà due nuovi libri, il primo un romanzo in arrivo a settembre 2023 e il secondo una raccolta di racconti prevista per il 2024.

Mentre dal punto di vista cinematografico l'adattamento de La lunga marcia ha dovuto bloccare la produzione a causa dell'abbandono del regista, da quello della prosa le cose non rallentano mai, anzi: tra meno di un mese, un nuovissimo romanzo di Stephen King arriverà nelle librerie di tutto il mondo, è intitolato Holly e sarà il nuovo capitolo della saga di Holly Gibney dopo la trilogia di Bill Hodges, The Outsider e If It Bleeds. Il libro è previsto esattamente un anno dopo la pubblicazione di Fairy Tale del 2022, ma l'autore non ha intenzione di placarsi e nel 2024 uscirà anche con una nuova raccolta intitolata You Like It Darker.

Ospite dell'ultimo episodio del podcast Talking Scared, King ha anticipato che la raccolta conterrà "per lo più nuove storie - storie lunghe, per la maggior parte" e aggiunge che l'edizione con copertina rigida sarà un tomo di oltre 600 pagine. L'autore ha parlato di un racconto lovecraftiano che sarà incluso nella raccolta intitolato "The Dreamers" – che racconterà la storia di alcuni personaggi che accedono ad una realtà che esiste oltre i sogni e che è "apocalittica", "oscura" e "senziente" – ma ha voluto mantenere il segreto sul fatto che You Like It Darker possa includere o meno la prima pubblicazione di Rattlesnakes, racconto sequel di Cujo che Stephen King ha annunciato a maggio 2022.

