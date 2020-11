Stephen King, arriva il film de La bambina che amava Tom Gordon: annunciata la regista!

The Hollywood Reporter ha annunciato nella notte che Village Roadshow Pictures svilupperà un adattamento cinematografico per La bambina che amava Tom Gordon, uno dei romanzi più celebri e amati di Stephen King.

La scelta per la regia è ricaduta sull'acclamata Lynne Ramsay, col progetto che segnerà il suo ritorno sul grande schermo dal 2017, anno in cui il suo ultimo film You Were Never Really Here stravinse al Festival di Cannes portandosi a casa il premio per la miglior sceneggiatura e quello per il miglior attore a Joaquin Phoenix.

La Ramsay dirigerà l'adattamento del classico di King del 1999 da una sceneggiatura che lei stessa ha scritto con Christy Hall. La produzione dovrebbe iniziare nei primi mesi del prossimo anno, anche se non sono stati forniti ulteriori dettagli in tal senso. Per chi non lo sapesse, la storia di La bambina che amava Tom Gordon racconta l'avventura di bambina di nove anni, Trisha McFarland, che si allontana dal sentiero durante un'escursione lungo un ramo dell'Appalachian Trail. Trisha finisce per perdersi per giorni, allontanandosi sempre più dal sentiero, e ha solo la sua radio portatile a farle compagnia. Grande fan di Tom Gordon, un lanciatore dei Boston Red Sox, ascolta le partite di baseball e fantastica che il suo eroe verrà a salvarla ... ma nella natura selvaggia potrebbe esserci qualcosa in agguato.

Ricordiamo che, oltre al già citato You Were Never Really Here, nella sua ormai ventennale carriera Lynne Ramsay ha realizzato solo altri tre film, esordendo con Ratcatcher (1999), proseguendo con Morvern Callar (2002) e ottenendo il primo grande successo con We Need to Talk About Kevin (2011). Le sue storie tendono a presentare bambini che stanno attraversando un momento di dolore, o un grande senso di colpa, la morte e le sue conseguenze, il che sulla carta la rende l'autrice ideale per La bambina che amava Tom Gordon.

