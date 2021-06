Stephen King, annunciato il remake di Christine: sarà scritto e diretto da Bryan Fuller!

Mentre sono iniziate le riprese del remake de L'incendiaria, Blumhouse annuncia già il nuovo remake di un altro film tratto da Stephen King: stiamo parlando di Christine: La Macchina Infernale, celebre cult diretto da John Carpenter e uscito nel 1983.

Tratto dal romanzo omonimo di King, il film originale racconta la storia di un timido adolescente che esce dal suo guscio dopo aver acquistato una Plymouth Fury del '58 da rimettere in sesto: purtroppo però la vettura ha una mente propria e soprattutto un'anima malvagia, e inizia a cambiare l'animo gentile del giovane mentre pian piano inizia ad uccidere tutti coloro che lo circondano.

Il remake sarà realizzato da Sony Pictures e Blumhouse con l'acclamato Bryan Fuller ingaggiato per scrivere e dirigere. Jason Blum produrrà tramite la Blumhouse, tra i produttori figurano anche Vincenzo Natali e Steven Hoban. Da citare obbligatoriamente il solido pedigree di Bryan Fuller, scrittore autore e produttore di serie tv come Star Trek: Discovery, American Gods, Hannibal, Heroes e tante altre altri. Secondo le prime informazioni, il nuovo Christine manterrà l'ambientazione anni '80 del romanzo di Stephen King e non sarà una rilettura del materiale originale, bensì un adattamento fedele.

