Stephen King, Amy Seimetz rivela: 'Sarebbe bello uno Stand by Me tutto al femminile'

Nel corso di un'intervista esclusiva concessa a ComingSoon.net, Amy Seimetz ha parlato ampiamente del suo desiderio di provare ad adattare nuovi progetti e in particolare si è espressa sull'opera di Stephen King, alla quale non è affatto estranea avendo preso parte di recente al remake di Pet Sematary, uscito lo scorso anno.

Nota per aver preso parte al franchise di Alien in Alien: Covenant e, più recentemente agli attesi She Dies Tomorrow (qui anche come regista, sceneggiatrice e produttrice) e The Secrets We Keep, entrambi in uscita nel 2020, Amy Seimetz ha parlato della sua volontà di tornare ancora al genere horror, ma se messa alle strette su un possibile nuovo adattamento di un'opera di Stephen King ha puntato le sue risorse su un diverso genere e, in particolare, su un classico vero: Stand by Me - Ricordo di un'estate.

"Non è un horror, ma mentre giravamo Pet Sematary, stavamo parlando di quanto mi piacerebbe veramente realizzare un nuovo adattamento di Stand By Me, ma stavolta con un gruppetto di ragazze pre-adolescenti".

Quella delle versioni al femminile di classici del cinema (o della letteratura) è una moda abbastanza recente che spesso non incontra il favore del pubblico generalista, come nel caso degli scottanti esempi del reboot al femminile di Ghostbusters o come nel caso di Ocean's 8 (versione al femminile e spin-off di Ocean's Eleven).

Il classico adattamento di Stand By Me del 1982 fu diretto da Rob Reiner e vedeva nel suo giovane cast Wil Wheaton (Star Trek: The Next Generation), River Phoenix (My Own Private Idaho), Corey Feldman (The Goonies) e Jerry O’Connell (Star Trek: Lower Decks) e fu capace di incassare oltre 50 milioni di dollari partendo da un budget di soli 4 milioni.