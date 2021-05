Stephen King ammaliato dalla cover di un libro: 'Non è per fare pubblicità'

Stephen King è sempre stato molto attivo sui social: l'autore di Shining, It e Il Miglio Verde ha sempre utilizzato i suoi canali non solo per aggiornare i suoi fan sulle nuove uscite, ma anche e soprattutto per interagire con loro ed esprimere pubblicamente il proprio pensiero sugli argomenti più vari, dal cinema alla politica alla letteratura.

Il nostro ama, inoltre, consigliare di tanto in tanto ai suoi fan un film o una serie TV da vedere, così come un buon libro da leggere: recentemente King ci aveva ad esempio segnalato Wade in the Water, film indipendente presente nel catalogo Amazon Prime Video.

L'ultimo consiglio riguarda però un libro, anche se stavolta sembra non trattarsi (non solo, almeno) di un invito alla lettura: nel postare su Twitter la copertina di Road of Bones di Christopher Golden, infatti, lo scrittore del Maine ha voluto soffermarsi in particolar modo sulla cover di quest'ultimo, che sembrerebbe averlo particolarmente colpito.

"Ho amato questo libro, ma penso anche che abbia una cover straordinaria. La posto come opera d'arte, non come pubblicità" ha scritto l'autore di Duma Key: noi, comunque, ci fideremmo anche del consiglio relativo al libro, cover o non cover! A proposito di consigli, intanto, ecco quali sono i film più amati da Stephen King.