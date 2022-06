Stephen King dice addio a Pennywise: 'Non tornerò mai più nel mondo di IT'

Nonostante la piattaforma di streaming on demand HBO Max sia a lavoro su una serie tv dedicata a Pennywise che fungerà da prequel agli eventi di IT, il celebrato autore Stephen King, creatore del personaggio, ha giurato che non tornerà più nel mondo di Derry.

Da anni infatti i lettori e i fan di King si chiedono se l'autore realizzerà mai un sequel dell'acclamato romanzo, ma pare proprio che non ci sia alcuna speranza in tal senso: "Non ho più una relazione con Pennywise", ha dichiarato King al podcast The Losers' Club. "E non ho intenzione di tornare nel mondo di IT... la nuova serie è totalmente nelle mani delle persone che la stanno facendo... Andy e Barbara [Muschietti, ndr] faranno 'Welcome to Derry', e hanno un accordo con HBO Max. Sono certo che sia qualcosa di molto interessante, hanno parlato di un prequel e la cosa mi è sembrata una buona idea. Anche io sono curioso di scoprire cosa stava facendo Pennywise prima che arrivassi io. Sarà interessante vedere cosa accadrà con questo progetto".

La serie tv Welcome to Derry è stata appunto descritta come un prequel dei film IT di Andy Muschietti, e si prefigge l'obiettivo di "raccontare la storia delle origini di Pennywise il Clown" e l'inizio della 'maledizione dei 27 anni'. Secondo Variety, che aveva rivelato l'esistenza del progetto a marzo scorso, "la serie inizierà negli anni '60, nel periodo precedente agli eventi di It: Part One, il film del 2017 basato sul romanzo horror di Stephen King".

"Credo che, quando morirò, il mio nome scomparirà dagli scaffali dei tascabili" ha concluso King..."ma quel fottuto pagliaccio vivrà per sempre!". Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.