Per Stephen Graham, 'The Irishman è stata la mia finale di Champions League'

Nel corso di una lunga intervista concessa al Guardian, Stephen Graham ha parlato ampiamente della sua grande occasione, quella di apparire nel cast di The Irishman, l'ultima grande opera cinematografica firmata da Martin Scoresese.

Interpellato proprio sulle sensazioni provate a girare insieme all'eccezionale cast composto tra gli altri da tre grandi divi del cinema come Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci, l'attore britannico ha risposto: "Non so ancora se mi sono riprese o no. E' stata la mia finale di Champions League. Ci sono queste persone che ho guardato mentre crescevo, che volevo riverire ed emulare, quindi per quel ragazzino del Kirby lavorare con loro è stato sensazionale. Ma ciò che ricordo maggiormente è stata la gioia e l'entusiasmo delle performance. Abbiamo improvvisato tantissimo. Ho buttato via un gelato dalle mani di Al Pacino, cosa che lui non si aspettava. Ho improvvisato una battuta a Bobby De Niro e lui ha risposto subito con una delle migliori battute. Quelle scene sono state pura gioia".

Graham ha poi fatto un raffronto tra Scorsese e Shane Meadows con cui l'attore ha lavorato in This Is England (sia film che serie): "Sono molto simili. Lavori senz'altro sullo script ma entrambi creano come un'atmosfera sul set e sono molto collaborativi. Ti fanno sentire a tuo agio abbastanza da poter improvvisare, tanto quanto serve alla storia. E si tratta anche del modo in cui girano certe scene. Hanno entrambi una meravigliosa visione".

Graham è impegnato attualmente nelle riprese di The North Water, dramma sulla caccia alle balene della BBC e il prossimo anno uscirà una serie true-crime su ITV dal titolo White House Farm. Nei prossimi giorni lo vedremo nel nuovissimo adattamento di A Christmas Carol della BBC con Guy Pearce nei panni di Ebenezer Scrooge, di cui potete recuperare l'ultimo trailer.

