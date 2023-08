Stephen Amell mette tutti a tacere e scende in strada a Hollywood per unirsi allo sciopero

Caduto in un putiferio mediatico Stephen Amell compie un'azione che metterebbe a tacere ogni diceria sulla sua presunta posizione contraria allo sciopero degli attori SAG-AFTRA: l'interprete di Green Arrow è infatti sceso in piazza a protestare.

Lo mostra un recente tweet, che inquadra l'attore in tuta completa di sciopero: maglietta nera con scritta "SAG-AFTRA STRONG" e D'altronde Amell aveva già fatto dietrofront sugli scioperi, affermando che: "Tutti sappiamo che gli incisi possono essere usati fuori dal loro contesto, e stimo troppo i miei colleghi per non fare chiarezza. Comprendo in profondità perché siamo qui. Ovviamente non mi piace protestare. A nessuno piace. Ma dobbiamo fare ciò che va fatto".

Molti continuavano ad attaccarlo sui social per le dichiarazioni precedentemente rilasciate. Ma così l'attore ha preso in definitiva una posizione, e sembra essere dalla parte degli attori. Eppure anche in questo caso molti continuano a mostrarsi scettici sul reale pensiero dell'attore.

