Stephen Amell e Emily Bett Rickards,le star di Arrow nel trailer del western Calamity Jane

Dall'universo di supereroi al polveroso mondo western per Stephen Amell e Emily Bett Rickards. Le star di Arrow si calano in due ruoli inediti per il nuovo film di Terry Miles Calamity Jane che vedrà protagonista la prima donna pistolero.

Il primo trailer di Calamity Jane è stato pubblicato a una settimana di distanza dall'uscita in sala e, in contemporanea, al debutto in streaming. Una sorpresa che ha scosso gli ultimi giorni di gennaio ma non meno impegnativa di vedere Emily Bett Rickards con un cappello da cowboy. Rickards è passata così da Felicity Smoak a Calamity Jane: dopo Arrow, Rickards si è dedicata al cinema indipendente, proseguendo la sua carriera fino a diventare protagonista di Calamity Jane.

I dettagli su Calamity Jane sono ridotti all'osso: la pellicola seguirà la leggendaria avventuriera meditare vendetta dopo la morte di Wild Bill, interpretato da Stephen Amell. Oltre a Green Arrow e Emily Bett Rickards, il cast vede coinvolti anche Tim Rozon, Priscilla Faia, Gage Marsh, Garrett Black, Christian Sloan e Troy Mundle. I fan di Arrow saranno certamente felici di vedere di nuovo insieme Felicity Smoak e Green Arrow a distanza di quattro anni dall'ultimo episodio della serie TV. Eppure Amell non ha mai dimenticato Oliver Queen: dopo questa piccola rimpatriata, potrebbero esserci nuovi progetti in cantiere per le star di Arrow?