Stephen Amell fa dietrofront sugli scioperi: 'Dobbiamo fare ciò che va fatto'

Solamente qualche ora fa Amell rilasciava alcuni commenti sugli scioperi degli attori del sindacato SAG-AFTRA che, apparentemente, andavano contro tali proteste. L'attore però ha appena messo in chiaro cosa intendeva realmente dire.

L'attore di Green Arrow ha scritto sotto un suo nuovo post Instagram che: "Giustamente, moltissimi hanno reagito ai commenti che ho rilasciato questo weekend riguardo al nostro sciopero. Per assicurarmi che non ci siano fraintendimenti riguardo al mio pensiero e alle mie intenzioni, fornirò quello che ho detto veramente e darò chiarezza/contesto, per assicurarmi che i miei sentimenti non siano fraintesi senza volerlo".

E ancora: "Tutti sappiamo che gli incisi possono essere usati fuori dal loro contesto, e stimo troppo i miei colleghi per non fare chiarezza. Comprendo in profondità perché siamo qui. Ovviamente non mi piace protestare. A nessuno piace. Ma dobbiamo fare ciò che va fatto".

"[...]Sono un attore e stavo parlando per più di un'ora. Mi emoziono, ma di certo non credo che queste problematiche siano semplici. I nostri leader hanno un ruolo estremamente complicato e sono estremamente grato per tutto ciò che fanno. Vi assicuro che, a parte qualche lavoro iniziale terribile, non sono un robot. Da un punto di vista intellettuale, comprendo il motivo per cui ci ribelliamo, ma ciò non vuol dire che non sia frustrante emotivamente per tutti coloro che sono coinvolti", ha continuato.

Nel post pubblicato per chiarire le sue posizioni verso gli scioperi SAG-AFTRA (che potrete trovare in calce) vengono poi messi in chiaro altri punti chiave del suo discorso, come l'utilizzo del termine "myopic".