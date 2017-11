Stephanie Beatriz si auto candida via IG per il ruolo di Miss America nell'MCU!

L'attrice di Brooklyn Nine-Nine,, ha colto l'occasione festiva del Ringraziamento per auto candidarsi con la Marvel per un ruolo: quello di Miss America dell'

E ha anche proposto una posa specifica che la vede nella stessa posizione dell'eroina. Secondo noi, è uguale, che ne dite? Il desiderio di interpretare questo personaggio la Beatriz l'aveva già espresso in primavera e adesso, per farci vedere quanto lei naturalmente assomigli all'eroina, il post Instagram che ha divulgato la vede assumere anche la stessa espressione di Miss America, per fugare ogni dubbio su chi potrebbe eventualmente interpretarla, ecco.

I poteri di Miss America in versione fumetto sono fantastici: è fortissima, ha una grande resistenza fisica, vola e apre degli squarci nella realtà. Un bel personaggio da inserire in un eventuale cinefumetto e, visto che fumettisticamente parlando, i poteri li prende dall'esplosione di un certo macchinario radioattivo del Dottor Lawson... Chissà che non ci sia spazio per lei nell'MCU.

Voi che ne dite? La vedreste bene Stephanie Beatriz nel Marvel Cinematic Universe?

Diteci cosa ne pensate nei commenti qui sotto.