Stepdude: dopo Weird Al, per Eric Appel una nuova commedia in lavorazione

Dopo l'esordio col botto su Rotten Tomatoes per il suo Weird Al, il regista statunitense Eric Appel ha da poco trovato l'accordo con la Sony Pictures per la realizzazione di una nuova commedia dal titolo Stepdude!

Appel ha recentemente diretto Daniel Radcliffe nei panni del cantante e comico statunitense "Weird Al" Yankovic, nella pellicola satirica e biografica dal titolo appunto Weird: The Al Yankovic Story. Sulla scia di un lavoro che potrebbe rappresentare un punto di svolta non solo per la sua carriera, ma anche per quella dell'attore britannico, il regista ha da poco concluso un accordo con la Sony Pictures per un altro atteso lavoro.

Appel sarà sia sceneggiatore che regista della commedia Stepdude, co-prodotta da Matt Tolmach, Jack Black e Roz Music. La trama non è stata ancora resa nota ma, secondo gli addetti ai lavori, i dirigenti della Sony ritengono che questo progetto possa avere un grande potenziale (anche a livello di distribuzione nelle sale) e, per questo motivo, appaiono seriamente intenzionati ad accelerarne la realizzazione, soprattutto ora che Appel si è unito al film.

Il curriculum del regista vede, oltre al già citato Weird Al, anche la serie action-comedy Die Hart di Quibi, con Kevin Hart e John Travolta, l'episodio pilota della serie ibrida live action/animazione della Fox di Lord Miller, Son of Zorn e vari episodi di New Girl, The Office e Silicon Valley.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, qui il trailer ufficiale di Weird: The Al Yankovic Story!