Step Up, Channing Tatum e la 'strana' somiglianza con il protagonista del film

Quando si parla di film di danza usciti negli anni 2000, Step Up è sicuramente uno dei più iconici. Oltre a lanciare nel firmamento di Hollywood Channing Tatum e Jenna Dewan, la pellicola avvicinò milioni di ragazzini al mondo della danza in particolare dell'hip hop e del modern.

Oltre ad essere una storia di talenti, Step Up è anche un racconto di rivalsa nel quale il protagonista, un giovane scapestrato e costretto ai lavori socialmente utili, riesce a trovare una direzione grazie all'impegno e alla passione che ci mette nella danza uscendo da una situazione di vita non proprio semplice. All'interno del film c'è un elemento che accomuna il giovane Tyler a Channing Tatum. L'attore con Step Up raggiunse il suo primo grande ruolo mettendo in mostra anche il suo talento nel ballo.

A differenza del resto del cast, però, Tatum non era un professionista nonostante la bravura dimostrata e questo pare l'abbia intimidito molto sul set. Prima di diventare un affermato attore e ballerino, Tatum ad appena 18 anni dopo aver abbandonato il college, iniziò a lavorare in uno strip club portando avanti una carriera da spogliarellista sotto falso nome. La cosa è tornata utile quando si è ritrovato a dover interpretare uno stripper in Magic Mike. Per le riprese di Magic Mike The Last Dance Tatum si è ritrovato a discutere con Salma Hayek durante la lavorazione di una scena del film.

