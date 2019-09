Stellan Skarsgård su The Painted Bird alla Mostra del Cinema di Venezia

Un 2019 importante quello vissuto sinora da Stellan Skarsgård, recentemente nominato agli Emmy per il suo ruolo nella miniserie HBO, Chernobyl. L'attore svedese, premiato nel 1982 con l'Orso d'Argento al Festival di Berlino, è presente in questi giorni alla Mostra del Cinema di Venezia per presentare il film The Painted Bird.

Intervistato da Variety, Stellan Skarsgård ha parlato della genesi di questo interessante progetto:"Quando Vaclav Marhoul, il regista, mi ha chiamato nove anni quando ottenne i diritti del film, mi ha parlato dei suoi piani e ho capito subito che avrei voluto farne parte. Purtroppo progetti di questo tipo fanno spesso fatica a trovare i finanziamenti. Ecco perché penso che sia fantastico aver girato questo film".

Alla domanda che riguarda il lato tragico di questi progetti che riguardano tragedie o fatti drammatici, come The Painted Bird e Chernobyl, e la difficoltà emotiva nel realizzarli, Stellan Skarsgård è stato chiaro:"Non penso che Caravaggio piangesse mentre dipendeva 'Giovanni Battista'. Sospetto che abbia trovato grande gioia nel processo. La cosa principale per me è godermi la creatività con altri attori interessanti".

The Painted Bird è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, quando una coppia ebrea manda il figlio nell'Europa dell'Est nel tentativo di proteggerlo dalle persecuzioni naziste. Quando la persona che lo ospita muore improvvisamente, il bambino si ritrova da solo in un luogo ostile e con il conflitto che procede inarrestabile.

In questi giorni a Venezia sono state protagoniste le serie tv mentre le polemiche hanno riguardato soprattutto la poca presenza di registe donne e soprattutto il regista Roman Polanski.