Stellan Skarsgård vi consiglia da padre: 'Non mentite ai bambini, neanche su Babbo Natale'

L'ultima apparizione al cinema per Stellan Skarsgård è il recente Dune di Denis Villeneuve, che come sappiamo avrà un sequel, in cui è previsto un ruolo più importante per Zendaya. Nei giorni scorsi l'attore svedese ha risposto alle domande e alle curiosità dei lettori del Guardian, dando vita a una originale intervista.

Non si è parlato infatti soltanto di cinema, ma anche di altri argomenti e delle passioni di Stellan Skarsgård, come quella per la cucina. Pubblicherebbe mai un libro di ricette?

"No, anche se sono un bravo dilettante e adoro cucinare" è la risposta dell'attore. "Non mi piacciono i libri di cucina delle celebrità studiati a tavolino, ce ne sono di ottimi scritti da professionisti. Quindi cerco di starne il più lontano possibile."

Qualcuno chiede poi come gli otto figli abbiano influenzato la carriera di Skarsgård. "Ho imparato così tanto con i miei figli che probabilmente è stato molto positivo. Puoi guardare un bambino di tre anni [...] e imparare qualcosa su come interpretare il presidente degli Stati Uniti."

Per chi volesse vedere o rivedere l'ultimo film di Stellan Skarsgård è in arrivo la versione Blu-Ray di Dune, ma inevitabilmente, dopo la domanda precedente, ne è arrivata una sulla paternità, sulle cose da fare e quelle da non fare quando si hanno dei figli. Il consiglio dell'attore è quello di non mentire.

"Anche se vi fanno domande molto difficili in tenera età, siate sinceri. Altrimenti prima o poi capiranno: oh mio Dio, i miei genitori mi hanno mentito. Anche su Babbo Natale. Lui non esiste. O almeno non ci sono prove della sua esistenza."