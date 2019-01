Stefano Caselli stuzzica i fan con un progetto segreto per i Marvel Studios

A cosa starà lavorando l'artista Stefano Caselli? E' questa la domanda che i fan si stanno facendo in queste ore, soprattutto dopo che l'artista ha pubblicato una misterioso foto sul suo Instagram personale.

Nella foto - che noi vi mostriamo qui sotto - vediamo come Stefano Caselli stia lavorando ad un progetto segreto per i Marvel Studios. Ma quale?

Ovviamente Caselli non ha svelato a quale progetto sta lavorando e sappiamo che tutti i titoli in uscita nel 2019 - quindi Captain Marvel, Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home - sono più o meno terminati, ma sappiamo che in cantiere ci sono altri progetti.

Nel futuro del Marvel Cinematic Universe ci saranno gli Eterni diretti da Chloe Zhao, e rumoreggiati già per il 2020; c'è lo spin-off stand-alone dedicato al personaggio della Vedova Nera. Sappiamo che Ryan Coogler sta lavorando ad un Black Panther 2 mentre è in preparazione anche un Doctor Strange 2.

Tra questi bisogna aggiungere anche Guardiani della Galassia vol.3, posticipato a tempo indefinito, dopo il licenziamento di James Gunn da parte della Walt Disney Pictures.