Stefano Accorsi ricorda la vera coltellata sul set de L'Ultimo Bacio: ecco il video

Tra le novità Netflix di ottobre 2020 c'è anche L'Ultimo Bacio, film del 2001 che gli appassionati di Gabriele Muccino ricordano anche grazie ad un'iconica scena di litigio tra Stefano Accorsi e Giovanna Mezzogiorno.

L'attore ha quindi voluto festeggiare l'entrata del film nel catalogo Netflix raccontando in video un aneddoto proprio su quella scena. Non è sempre facile per gli attori ricordarsi tutte le battute, soprattutto quando devono recitare senza interruzioni in un piano sequenza particolarmente drammatico.

Il regista aveva messo in guardia i protagonisti, come ammette lo stesso Accorsi: "Subito ci ha fatto capire che ci avrebbe chiesto veramente tantissimo, sia dal punto di vista emotivo, sia dal punto di vista del coinvolgimento anche fisico", e loro lo hanno giustamente preso in parola nella scena in cui Giulia scopre il tradimento di Carlo. L'attore ammette però che entrambi arrivarono ad un punto in cui non sapevano bene come proseguire: è allora che Giovanna Mezzogiorno colpì inavvertitamente Accorsi con il coltello che aveva in mano.

Niente "stop" o sguardi increduli però, visto che entrambi continuarono a recitare come nulla fosse per portare a termine la sequenza. Qualcosa di simile a ciò che è accaduto sul set di Django: Unchained a Leonardo Di Caprio, che si ferì una mano ma non batté ciglio.

Se il film vi è piacito, vi consigliamo di dare un'occhiata alle migliori interpretazioni di Stefano Accorsi