Stefano Accorsi di nuovo papà: l'annuncio del secondo figlio su Instagram

Su Instagram Stefano Accorsi ha annunciato pubblicamente di essere in procinto di diventare di nuovo papà. La moglie Bianca Vitali è incinta del secondo figlio della coppia, a tre anni di distanza dalla nascita del piccolo Lorenzo. Accorsi ha pubblicato la foto della pancia della moglie con le mani di tutti e tre i componenti della famiglia.

"Aspettando tutti insieme" ha scritto l'attore nella didascalia dell'immagine. Stefano Accorsi e Bianca Vitali si sono conosciuti nel 2013 sul set della serie tv 1992, e due anni dopo sono convolati a nozze. Nel 2017 l'arrivo del primo figlio, Lorenzo, e ora una nuova gravidanza per la giovane attrice, figlia del giornalista Aldo Vitali.



Stefano Accorsi ha già due figli nati dal matrimonio con la modella e attrice francese Laetitia Casta, Orlando (2006) e Athena (2009).

Accorsi è reduce da un periodo piuttosto prolifico al cinema e in tv, avendo partecipato al nuovo film di Ferzan Özpetek, La dea fortuna, accanto a Edoardo Leo e Jasmine Trinca, e Il campione, opera prima di Leonardo D'Agostini con Andrea Carpenzano e Ludovica Martino.

In tv nel 2019 è tornato nella serie per Sky Atlantic, 1994, nel ruolo di Leonardo Notte, al fianco di Miriam Leone e Guido Caprino.

