Stefan Kapičić di Deadpool si candida come Kraven per il prossimo Spider-Man

Mentre Spider-Man: Far From Home si prepara a debuttare in Italia, il regista Jon Watts in una recente intervista ha aperto alla possibilità di vedere Kraven come villain principale del prossimo film sull'arrampicamuri.

Le dichiarazioni hanno fatto subito il giro del web - d'altronde "L'ultima caccia di Kraven" è una delle saghe a fumetti più apprezzate tra quelle dedicate all'arrampicamuri - e ha attirato l'attenzione di Stefan Kapičić, l'interprete di Colosso nei film di Deadpool.

Dopo aver letto la notizia, l'attore si è immediatamente proposto come interprete del personaggio con un semplice tweet "Io. Come Kraven." dando ufficialmente via alle speculazioni, ovviamente sempre che l'idea di puntare sul villain venga abbracciata anche da Sony Pictures e i Marvel Studios.

Al momento sappiamo che, dopo il successo di Venom, Sony sta sviluppando una sorta di universo condiviso di villain di Spider-Man che include il sequel di Venom, il Morbius con Jared Leto e soprattuto lo stand-alone dedicato a Kraven. Tuttavia il progetto è ancora alle prime fasi di sviluppo e siamo ancora in attesa delle prime informazioni ufficiali.

Nel frattempo vi ricordiamo che il 10 luglio, questo mercoledì, arriverà nelle sale italiane l'attesissimo Spider-Man: Far From Home per concludere definitivamente la fase 3 del Marvel Cinematic Universe. Qui potete trovare la nostra recensione di Spider-Man: Far From Home.