Stay Frosty, Idris Elba sarà protagonista del nuovo action di Sam Hargrave

È il puntualissimo Deadline a informarci che Warner Bros. ha vinto un'importante e serratissima asta per 1 milione di dollari per l'acquisto di Stay Frosty, interessante action-thriller scritto da Tyler Marceca e diretto dall'ottimo Sam Hargrave (Tyler Rake su Netflix) che vedrà come protagonista l'amato Idris Elba.

Prodotto da Mike Richardson e Keith Goldberg di Dark Horse Entertainment, il film segue la storia di un uomo sopravvissuto miracolosamente a una pallottola sparatagli in testa. Da qui partirà la sua missione per capire chi è che lo vuole morto e soprattutto perché, e deve fare tutto in tempo per tornare a casa per Natale e passare le vacanze con il figlio.



Il prodotto è descritto come "un franchising alla John Wick e un ritorno ai film d'azione natalizi anni '80, tra Die Hard e Arma Letale". Un progetto dei sogni con uno dei registi action più lanciati del momento grazie alla saga Netflix con protagonista Chris Hemsworth e a uno degli interpreti più richiesti, anche in lizza e tra i favoriti dei fan per sostituire Daniel Craig come prossimo James Bond.



Al momento Elba ha terminato le riprese di Three Thousand Years of Longing di George Miller ed è impegnato con la produzione del wester The Harder They Fall. Il primo film in uscita che lo vedrà tra i protagonisti sarà però l'attesissimo The Suicide Squad di James Gunn, in arrivo il 5 agosto 2021.