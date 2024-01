La statua di Rocky salutata dall'arcobaleno a Los Angeles: la foto è già iconica

Un bellissimo arcobaleno sul cielo di Los Angeles è stato catturato da Sly Stallone su Instagram sul profilo ufficiale del documentario targato Netflix. Ma non è solo la foto di un arcobaleno a colpire l'attenzione dei fan bensì la statua di Rocky in primo piano!

Uno scatto emozionante (che trovate in calce all'articolo) per i fan più nostalgici che nei commenti hanno richiesto il ritorno di Rocky Balboa sul grande schermo! E non solo perché la posizione suggerisce che la foto sia stata scattata proprio dall'ex villa di Sylvester Stallone a Los Angeles oggetto di un episodio con protagonista proprio la cantante Adele! Qualche mese fa, infatti, la popolare cantante ha acquistato la villa della star di I mercenari da ben 58 milioni di dollari. Al momento dell'acquisto, Sylvester Stallone avrebbe mostrato la sua volontà di portare con sé la statua di Rocky Balboa presente a bordo piscina, ma proprio Adele ha ostacolato le intenzioni dell'attore minacciando di annullare le trattative per la villa. Il braccio di ferro è stato vinto proprio dalla popolare pop star e adesso Adele fa un tuffo in piscina con la benedizione della statua di Rocky Balboa!

Entrati nell'anno del 48esimo anniversario di Rocky Balboa, quando rivedremo il re degli action movie?Sylvester Stallone ha dato via alla saga spin-off di Creed che si avvia verso il quarto film tuttavia resta incertezza la presenza di Stallone che, come ricordiamo, è stato anche grande assente nel terzo e ultimo film uscito marzo 2023. Nell'ipotesi di un prequel o di un reboot abbiamo già una lista di 5 attori perfetti per interpretare Rocky Balboa" ( anche se è molto difficile immaginare Rocky senza Sylvester Stallone)! Fuori dal ring, Sylvester Stallone sarà impegnato nel sequel di Cliffhanger le cui riprese inizieranno nel 2024.