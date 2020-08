Static Shock: Warner Bros. annuncia a sorpresa un live-action al DC FanDome

IL DC FanDome continua a regalare entusiasmanti sorprese ai suoi fan, stavolta annunciano, nella sorpresa generale, un live-action di Static-Shock e addirittura un nuova run fumettistica del supereroe di colore DC.

L'annuncio è arrivato in concomitanza con le interviste di alcuni fumettisti della Milestone Comics, un'etichetta creata negli anni '90 dai fumettisti afroamericani. Uno dei personaggi più popolari creati dell'etichetta è proprio Static Shock, già apparso in una serie animata dei primi anni '2000 e trasmessa su Cartoon Network.

"Una delle cose che ci sprona maggiormente è che vogliamo essere all'altezza del nome dell'azienda Milestone Media", hanno detto i fumettisti intervistati che lavoreranno al progetto. "Quando abbiamo parlato con Jim [Lee] sul rilancio della linea Milestone, abbiamo detto 'Sentite, sappiamo tutti che è stato un fumetto di successo e una serie animata di successo. E' tempo di espandersi di nuovo in tutte queste direzioni e anche in altre'. AL momento stiamo lavorando al lancio di una serie a fumetti e stiamo parlando concretamente di un live-action su Static Shock.".

Sembra però che le novità per la Milestone sono si limiteranno ad un unico personaggio: "Quello di cui stiamo parlando è incredibile", hanno continuato. "Stiamo parlando anche con le altre divisioni della Warner, per esempio con il reparto animazione. Realizzano dei fantastici lungometraggi animati per l'home entertainment e stiamo valutando di realizzarne uno che coinvolga i personaggi della Milestone. Stiamo anche guardando ai nuovi media, come i podcast, e lavorando ad una serie di storie che saranno disponibili sui podcast. Porteremo i Milestone Media ovunque voi siate, su qualsiasi piattaforma vogliate".