Static Shock: la star di Stranger Things Caleb McLaughlin vorrebbe essere il protagonista

Mentre poche settimane fa Warner ha confermato che il progetto di un film su Static Shock è ancora vivo e vegeto, una nota star del piccolo schermo si è già fatta avanti per la possibile parte del protagonista. Stiamo parlando di Caleb McLaughlin, ovvero l'interprete di Lucas Sinclair nella serie tv Netflix Stranger Things. Ecco cosa ha detto!

"Quale altro film mi piacerebbe... Voglio fare un film di supereroi", ha detto McLaughlin durante un recente Q&A (via CBR). "Mi piacerebbe interpretare Static Shock onestamente... Vorrei fare qualcosa come un supereroe, o anche qualcosa... non importa. Sono davvero aperto ad interpretare qualsiasi personaggio. Sento di poter interpretare chiunque, onestamente. È davvero... sento che il modo in cui scelgo i miei film è davvero quello che parla a me. Inoltre, sto anche sviluppando altri progetti che usciranno. Non prestissimo, ma presto. Ma sì, in realtà non ha importanza. Basta che sia un progetto che parli a me e alla mia creatività".

Poche settimane fa, Nikolas Draper-Ivey, artista e co-sceneggiatore dell'attuale serie a fumetti della DC, ha confermato che il film in live-action su Static Shock è ancora vivo e non è stato cancellato dopo la recente fusione di Warner con Discovery.

"La gente si inventa qualsiasi cosa e non ha idea di cosa stia succedendo dietro le quinte", ha scritto Draper-Ivey nel suo tweet ora cancellato. "Le cose si stanno muovendo, ma queste non interferiranno in alcun modo con [il film su] Static. Ci sono molte cose in ballo, ma queste cose richiedono tempo".

Michael B. Jordan produrrà Static Shock ma, secondo i soliti ben informati sui fatti la star di Creed potrebbe essere anche coinvolta nel progetto in veste di regista. Randy McKinnon è stato invece confermato come sceneggiatore. Per il momento non si sa ancora molto altro su questa pellicola che finalmente consegnerà all'universo DC il suo supereroe di colore.

La storia di Static Shock ruota attorno a quella di Virgil Hawkins, un adolescente afroamericano cresciuto a Dakota City che dopo essere stato esposto ad un agente mutante, sviluppa una serie di capacità straordinarie che decide di mettere al servizio della comunità insieme al compagno di scuola Richie Foley.