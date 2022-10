Caleb McLaughlin di Stranger Things si offre alla DC: 'Vorrei interpretare Static Shock'

La fusione tra la Warner Bros. e Discovery ha portato enormi cambiamenti nell'universo cinematografico della DC. L'amministratore delegato David Zaslav sta cercando un dirigente 'alla Kevin Feige', per i prossimi 10 anni della DC Films, ma nel frattempo c'è chi scalpita per un posto tra i supereroi.

Tra questi troviamo la star di Stranger Things Caleb McLaughlin che, come molti suoi colleghi, vorrebbe prendere parte ad un film di supereroi. Per lui interpretare Static Shock sarebbe un sogno, come rivelato in una recente intervista via CBR: "Quale altro film mi piacerebbe… Voglio fare un film di supereroi!", aggiungendo: "Mi piacerebbe interpretare Static Shock onestamente. Vorrei fare qualcosa da supereroe, o anche qualsiasi altra cosa, non importa. Sono davvero aperto ad interpretare ogni tipo di personaggio. Sento di poter interpretare chiunque, onestamente. Inoltre, sto anche sviluppando altri progetti che usciranno a breve. Mi interessano tutti quei progetto che parlano a me e alla mia creatività".

Insomma, McLaughlin sembra avere le idee abbastanza chiare sul suo prossimo futuro così come la Warner che, come ormai sappiamo tutti, ha deciso di stravolgere e di cancellare alcune sue produzioni tra lo scalpore e l'incredulità dei fan. Tra i vari importanti cambiamenti, di sicuro, la cancellazione di Batgirl di questa estate ha fatto parlare molto addetti ai lavori e non, così come i numerosi dubbi ed il gossip incessante su The Flash con Ezra Miller che, pare, essere approdato al montaggio definitivo.

Per un progetto cancellato, un altro è pronto a risollevare la DC Films: ecco il trailer di Black Adam, che arriverà nelle sale il 21 ottobre!