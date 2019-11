Stat Wars, J.J. Abrams sulla fine della saga Skywalker e il futuro del franchise

Nel corso di una recente intervista promozionale con Rolling Stone J.J. Abrams, co-sceneggiatore e regista di Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, ha discusso le motivazioni che hanno spinto la Lucasfilm a pubblicizzare il film come "ultimo capitolo della saga Skywalker".

Il film, infatti, ha il compito di portare a termine tutte le trame aperte nel 1977 da Episodio IV: Una Nuova Speranza (allora uscito semplicemente col titolo di Star Wars, o Guerre Stellari in Italia), e Abrams è convinto che sia il momento perfetto per farlo.

"Mi sono sentito coinvolto in questo processo, già a partire da Episodio VII. Non ricordo se all'epoca se ne parlò concretamente o meno, ma per tutti c'era l'idea che questa sarebbe stata la trilogia finale. Sembrava che si fosse guadagnata il diritto di concludere l'intera storia."

Per quanto riguarda il futuro della saga e di questi personaggi, il regista ha dichiarato:

"Chi può dire che cosa verrà dopo? C'è qualcos'altro da fare che coinvolge qualcuno di questi personaggi? Non sto lavorando a nulla relativo a Star Wars, quindi non sto accennando a nulla di concreto. Sto solo dicendo, chi lo sa, giusto? Ma per quanto riguarda questa storia, siamo alla fine."

Star Wars IX arriverà il 18 dicembre.

